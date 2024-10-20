القبض على تشكيل عصابي لتزوير تراخيص السيارات المهربة في أكتوبر

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على تاجر سيارات، ومسجل خطر، لتكوين تشكيل عصابي متخصص في ارتكاب جرائم تزوير تراخيص سيارات مهربة جمركيا بإفراجات مزورة، وبيعها بمبالغ مالية كبيرة بقصد التربح السريع.

كانت معلومات وردت لمباحث الجيزة عن قيام شخصين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير إفراجات جمركية وتراخيص سيارات مزورة، فتم جمع التحريات والمعلومات التي أكدت صحة المعلومة.

وعقب ذلك تم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت بضبط المتهمين وبحوزتهما عدد من العقود وأوراق تراخيص سيارة مزورة وبمواجهتهما اعترفا بجريمتها فتحرر محضر الواقعة وجار إحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتمكن المقدم محمد داود، رئيس مباحث أكتوبر ثالث، من القبض على تاجر سيارات، وعاطل سبق اتهامهما في عدة قضايا.