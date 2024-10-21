تسيير حركة المركبات بطريق صلاح سالم بعد إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل بـ"ميكروباص"

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن القاهرة من تسيير حركة المركبات بطريق صلاح سالم بعدما أصيب الطريق بالشلل المروري، عقب وقوع حادث تصادم سيارة نقل بـ ميكروباص على طريق صلاح سالم مساء أمس وأصيب 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بميكروباص بطريق صلاح سالم؛ مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.