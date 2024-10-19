التفاصيل الكاملة لمقتل شاب السلام.. دفع حياته ثمنًا لمنع بلطجية من التحرش بفتيات.. والدته: أطالب القضاء بالقصاص العادل.. وجيرانه: كان شهمًا وشجاعًا ومحبوبًا

دفع عامل حياته ثمنا لشهامته، على يد مجموعة من البلطجية لمجرد أن حاول منعهم من التحرش بطالبات إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السلام حيث سددوا له عدة طعنات أسقطته قتيلًا.

توجهت فيتو لمنزل أسرة “عيد” المجني عليه بمنطقة السلام حيث تقابلنا مع والدته، والتي قالت إن نجلها المجني عليه هو عائلها الوحيد وكان يرعاها.

وأضافت أنه صباح الواقعة قام بأداء صلاة الفجر كعادته وقبّل يديها وتوجه لعمله طالبًا منها الدعاء له وأوضحت أنه قال لها “ادعي لي يا أمي بأن يرزقني الله الجنة”، وضحك معها، غير مدركة أن شر الطريق ينتظره، وهو يدافع عن شرف وعرض فتيات لايعرفهم، وأشارت إلى أنها علما بخبر مصرعه من الأهالي ولم تصدقه حتى الآن من هول الصدمة.

وطالبت رجال القضاء بالقصاص العادل لنجلها وأضافت أنه رغم لوعة الفراق إلا أنها فخورة بأن نجلها قدم حياته ثمنا للدفاع عن فتيات لا يعرفهم.

وقال صابر محمد، 45 سنة، أحد جيران الضحية، إن جميع أهالي المنطقة يشعرون بالحزن على فراق المجني عليه لأنه كان شهمًا شجاعًا غيورًا حرًا، مؤكدًا أن هذه الصفات كانت في المجني عليه الذي كان يعتبر أن جميع الفتيات شقيقاته ويخاف عليهن.

وأشار إلى أن الجميع خرج في تشييع جثمانه في موكب مهيب بسبب حب الناس له، مؤكدا انهم جميعا يحتسبونه شهيدا عند الله ويطالبون بالقصاص العادل من المتهمين.

وكانتالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب مشاجرة بين مجموعه من الأشخاص أمام مدرسة فاستل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وتبين إنهاء 3 أشخاص حياة شخص يدعى عيد، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.