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ثقافة وفنون

بيت السناري يناقش رواية "ملح وخمر" للكاتبة أميرة عز الدين

رواية ملح وخمر، فيتو
رواية ملح وخمر، فيتو

ينظم بيت السناري، التابع لمكتبة الاسكندرية، ندوة لمناقشة رواية ملح وخمر للكاتبة أميرة عز الدين، وذلك يوم الاحد 27 أكتوبر 2024، في تمام السادسة والنصف مسًاء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد المسرحي طارق عمار، والقاص والناقد اسامه ريان، وتدير النقاش منة الله عزوز؛ مؤسس صالون إدراك الثقافي، بحضور الفنان والمطرب والملحن يحيى نديم.

الكاتبة أميرة عز الدين 

جدير بالذكر أن الكاتبة أميرة عز الدين؛ هي أديبة وروائية بدأت نشاطها الإبداعي في عام 2007؛ حيث صدر لها عِدة أعمال أدبية (روايات ومجموعات قصصية) تنوعت بين الكتابة الرومانسية والصوفية والاجتماعية والنفسية والتشويق، وقد تناولت فترات تاريخية متنوعة في أعمالها السابقة حيث تميل في كتاباتها للفنتازيا التاريخية.

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بيت السناري مكتبه الإسكندرية رواية ملح وخمر الكاتبة أميرة عز الدين السيدة زينب

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