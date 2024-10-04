مناقشة "مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة" في بيت السناري بالقاهرة (صور)

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، لقاءه رقم 69 في بيت السناري بالقاهرة حيث ناقش كتاب "مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة" لمؤلفه الدكتور أحمد جمال الدين و أدار الصالون د أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

صالون جمال الدين يناقش كتاب "مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة"

أكد المفكرون والنقاد المشاركون في الصالون أن السير الذاتية وتوثيق الحياة اليومية باتت أحد المناهج المعتمدة والأكثر صدقا في كتابة التاريخ.

وتوقف النقاد والمفكرون أمام الملامح البنائية للمؤلف "مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة" إذ وصفوه بأنه عمل متماسك مبنى ومعنى، يقدم سردية متكاملة متعددة التعبير لكنها تصب في نفس الهدف، مشيرين إلى أنه يذكرنا بالسيرة الذاتية لدى العظيم نجيب محفوظ. في هذا العمل حيث تناول المؤلف بأسلوب أدبي مسيرة حياته بدءا من القرية التي نشأ فيها ثم المدينة ثم الجامعة بالقاهرة، ثم فترة تجنيده ومشاركته ضابط احتياط في حرب أكتوبر المجيدة، وبعدها مسيرته المهنية التي بدأت في القضاء ثم انتقاله إلى الجامعة وسفرة في بعثة إلى فرنسا، ثم عودته منها وبدايات عمله الأكاديمي في مصر وبعض البلاد العربية.

وصف المفكرون والنقاد السيرة الذاتية التي قدمها الدكتور أحمد جمال الدين موسى في كتابه "مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة" بأنه منتج أدبي راق وسيرة ذاتية تغلفها رومانسية وطن.

المعروف أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى شغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في حكومات مختلفة، بالاضافة الى العديد من الوظائف المرموقة في الجامعة والحياة العامة ومنها رئاسة جامعة المنصورة.

وهو مفكر وأديب وأصدر العديد من المؤلفات في علوم القانون والاقتصاد وعنده إنتاج أدبي متميز يتمثل في روايات "فتاة هايدلبرج الأمريكية" و"لقاء في واحة الحنين" و" ملك التنشين" و"مصير خبيئة حارسة المعبد" بالإضافة إلى كتاب "مصر الريفية في أواسط القرن العشرين - قراءة في مفكرات جدي".

شارك في الندوة شخصيات عديدة من بينها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الأسبق واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق والدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق والبروفيسور الإيطالي جوزيبي شيتشيري، والعميد أ.د. عمرو سرحان، والدكتورة سهير لطفي، والنائب أ.د. رابح رتيب بسطا، والنائب أ.د. عمرو الأتربي، ونقيب التجاريين الدكتور حافظ الغندور، وأ.د. حاتم قابيل؛ والمستشارين الجليلين فرج الدري وخالد القاضي.

ويضم صالون جمال الدين الثقافي، نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، ويناقش جميع الموضوعات الأدبية والاجتماعية والثقافية والوطنية وكذلك الإصدارات الجديدة في جميع المجالات.

ويعد الصالون منصة مهمة للحوار والتبادل الثقافي بين الأدباء والمفكرين والإعلاميين، ويسهم بشكل كبير في تعزيز الحوار الثقافي وتعميق المعرفة والوعي بالقضايا الاجتماعية والثقافية، كما يعد نموذجا على قوة مصر الناعمة بما يضمه من قامات وطنية شامخة وما يعالجه من قضايا بأفكار وأطروحات تستهدف جميعها مستقبل أكثر إشراقا لهذا الوطن.