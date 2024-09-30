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ثقافة وفنون

بيت السناري يكشف الستار عن جوانب خفية بحياة أحمد شوقي

حكايات العم قطامش،
حكايات العم قطامش، فيتو

تعقد مكتبة الإسكندرية، من خلال بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي، أولى حلقات حكايات العم قطامش للكاتب والشاعر ياسر قطامش، بعنوان "فنجان شاي مع شوقي بك"، يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري، بالسيدة زينب، في القاهرة.

ويجول الشاعر ياسر قطامش في رحلة شيقة للتعرف على الجوانب الخفية والمرحة في حياة أمير الشعراء أحمد شوقي، ويحكي عن علاج الخديو إسماعيل للطفل شوقي، وعن قصيدة "البراغيث" الفكاهية، وعن حب شوقي الحقيقي، وليلة صعبة في حياته، وغيرها من القصص الطريفة والمثيرة.

"فنجان شاي مع شوقي بك" يعرف قطامش الجمهور على الجانب الإنساني لأمير الشعراء، حيث يكشف العم قطامش عن مواقف طريفة ومواقف جادة في حياة شوقي، وكيف أثرت هذه التجارب على إبداعه الشعري. ستتعرفون على علاقاته مع الأصدقاء والأسرة، ومواقفه مع الحيوانات، واهتماماته اليومية، وأسرار لقاءاته مع شخصيات بارزة مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

كما سيروي العم قطامش عن أسباب عدم حصول شوقي على لقب "الباشوية"، ولماذا كان يفضل ارتداء ملابس معينة، ولماذا كان يمتلك محلات حلاقة في عماراته، وغيرها من التفاصيل المثيرة.

ومن المقرر عرض صور نادرة لعائلة شوقي بك، وأولاده، وأحفاده، بالإضافة إلى صور لمقتنيات شخصية تعود لأمير الشعراء.

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