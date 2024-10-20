منعا لكارثة محتملة، الزمالك يطالب بحكام أجانب في نهائي السوبر المصري ضد الأهلي

السوبر المصري، طالب أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، بوجود حكام أجانب في مباراة الأهلي المقبلة بنهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل.

وكتب سالم عبر حسابه بموقع فيس بوك: “علامات استفهام حول مستوى التحكيم في لقاءات اليوم، ما ينذر بكارثة تحكيمية - نحن في غنى عنها - قد تحدث يوم الخميس القادم، لذا يبقى التساؤل، لماذا لا نستعين بحكام أجانب أو من دولة الإمارات الشقيقة منعا للمشاكل”.

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن الحكم الدولي أمين عمر، سيدير مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن الحكم محمود عاشور سيتواجد على “تقنية الفار” في المباراة النهائية، على أن يتم تحديد باقي الطاقم المعاون للحكم أمين عمر خلال الساعات القادمة.

تأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري، بعد فوز الأحمر على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

الزمالك يفوز على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية ويواجه الفائز من الأهلي.

افتتح رمضان صبحي التسجيل لـ بيراميدز فيما تعادل لـ الزمالك سيف الدين الجزيري.