الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ترامب: أحترم كثيرا ملك السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان

الملك سلمان وترامب
الملك سلمان وترامب في لقاء سابق، فيتو

زعم الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الحالي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه قضى على تنظيم داعش الإرهابي خلال فترته الأولى بالبيت الأبيض.

ترامب يتوقع عودة نشاط تنظيم داعش 

وتوقع ترامب، خلال حواره مع قناة العربية، عودة تنظيم داعش الإرهابي لنشاطه وفاعليته مجددًا في حال لم يتم مواجهة الإرهاب بالعالم-حسب زعمه.

عودة السلام لمنطقة الشرق الأوسط

وأكد: السلام سيعود إلى لبنان وسأعمل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على إعادة السلام للمنطقة.

العلاقات السعودية الأمريكية

وصف ترامب، العلاقات الأمريكية - السعودية بالجيدة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أنها كانت رائعة أثناء فترة رئاسته، وتعد علاقات عظيمة بكل ما تعنيه الكلمة.

وأضاف ترامب فى المقابلة التي أجراها مع قناة العربية السعودية، أنه يحترم كثيرًا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيم، كما يحترم كثيرًا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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