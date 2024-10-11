الجمعة 11 أكتوبر 2024
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ترك بلينكن ينتظره ساعات ويحمل 50 هاتفا غير قابل للتتبع، أسرار عن محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان وبلينكن، فيتو

يترقب العالم صدور كتاب حرب للصحفى الأمريكى الشهير بوب ودورد، الذي يحمل العديد من أسرار الإدارة الأمريكية وتعاملها مع زعماء الزعماء، ويحمل الكتاب الكثير من الأسرار حول ما يقوله الرئيس جو بايدن، عن القادة فى الكواليس، وتطرق الكاتب لولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أسرار عن الأمير محمد بن سلمان فى كتاب حرب 

كتاب حرب الذي ألفه الصحفى  بوب ودورد، اعتمادا على ساعات طويلة من المقابلات، حمل تفاصيل دقيقة تتعلق بطريقة تواصل ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع زعماء العالم، ويكشف تفاصيل تركه لوزير خارجية أمريكا، أنتونى بلينكن، ينتظره لساعات طويلة، وموقفه من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. 

كتاب الصحفى الأمريكى بوب ودورد، فيتو

ويقول الكاتب الأمريكى بوب ودورد، فى كتابه حرب: إنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة، سافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في جولة سريعة عبر الشرق الأوسط، في محاولة للتفاوض بشأن المساعدات الإنسانية لغزة.، وبحلول الوقت الذي وصل فيه بلينكن إلى المملكة العربية السعودية لمقابلة محمد بن سلمان، كان منهكًا.

ووفق ما جاء فى كتاب حرب حسب المقتطفات التى نشرها موقع "سي إن إن" الأمريكى، أن ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أبقى الوزير بلينكن وفريقه مستيقظين طوال الليل قبل أن يلتقوا به أخيرًا. 

وفي محادثة لاحقة وفق ما ذكر بوب ودورد، سأل بلينكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن مطلبه بإيجاد مسار للدولة الفلسطينية قبل أن تقوم السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ورد عليه الأمير احتاج ذلك بالتأكيد.

ولى العهد السعودي يحمل حقيبة بها 50 هاتفا غير قابل للتتبع

وفي رواية أخري، سرب بوب ودورد أيضًا اجتماعًا عقده السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام مع ولي العهد في شهر مارس الماضى.

وقال جراهام وقتها لولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للمملكة: "دعنا نتصل بترامب".

يقدم كتاب حرب، ما حدث بعد ذلك حول كيفية عمل ولي العهد السعودي وتواصله مع مختلف زعماء العالم والمسؤولين الحكوميين، وكتب بوب ودورد أن محمد بن سلمان طلب من مساعده إحضار حقيبة بها حوالي 50 هاتفًا مؤقتًا غير قابل للتتبع Burner Phones، وأخرج واحدًا مكتوبًا عليه "ترامب 45".

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كتاب حرب بوب ودورد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بلينكن ودورد محمد بن سلمان

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