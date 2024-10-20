الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ترامب: معظم الرهائن لدى حماس قتلوا وأؤيد ضرب إيران

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن بتقديم الدعم المالي لـ إيران.

تحرك نتنياهو ضد إيران

وأضاف ترامب في حوار له مع قناة “العربية” السعودية: نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط ولا أحد يريد القتل بالمنطقة، وهناك دمار كثير حدث بسبب التصعيد الحالي، أنا أحترم إيران والشعب الإيراني ولكن على نتنياهو أن يفعل ما يراه مناسبا للرد على طهران بعد هجومها على تل أبيب. 

وتابع ترامب: نتنياهو سيفعل ما يريد فعله -في إشارة لضرب إيران- وأعتقد أن عليه أن يفعل ذلك، وأرى أن تعامل بايدن مع الوضع والتوترات الحالية وخاصة مع إسرائيل كان سيئا وما فعله سأفعل عكسه لو جئت رئيسا.
 

مصير الرهائن لدى حماس

 

وادعى ترامب، أن إسرائيل كانت تتعرض لخطر هائل وهم الآن تحت خطر أقل بكثير مما كانوا عليه قبل شهر واحد، مشيرا إلى أنه يعتقد بمقتل معظم الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وتابع دونالد ترامب، إسرائيل ردت على أحداث 7 أكتوبر بقوة فاقت توقعاتنا، ولكن الأمر الذي حدث كان محزن خاصة مع موت معظم الرهائن.

ولفت: ما تقوم به إسرائيل في غزة ولبنان دمار رهيب وكل شيء فظيع، ولكن ما كان يجب أن يحدث ذلك أبدا إذا لم يحدث السابع من أكتوبر، على حد زعمه.


وواصل ترامب مزاعمه فى الحوار قائلا: إيران مولت حركة حماس بالمال لتقوم بما فعلته في هجوم 7 أكتوبر.

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وأشار: يجب على شخص ما أن يوقف استهداف السفن بالبحر الأحمر وهناك الكثير من الصواريخ التي تستهدف السفن وتضربها مباشرة، يتوجب علينا منع الحوثيين من إطلاق النار على السفن لأن هجمات جماعة الحوثي سيئة.


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ترامب نتنياهو بايدن إيران إسرائيل غزة

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