غدا، جنايات الفيوم تنظر قضية خطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تنظر محكمة جنايات الفيوم، غدًا الاثنين برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، ثانى جلسات محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتان، متهمون بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وذلك بعد تأجيل الجلسة الماضية لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية

تفاصيل الواقعة وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته إلي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

التحقق من بلاغ محامي المتهم

وبالتحري تبين أن كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، ووفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي، وتصويره عاريًا تحت التهديد، وأجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

القبض علي المتهمين

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض علي 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غدًا الاثنين في ثانى جلساتها.

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