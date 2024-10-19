قرارات نارية لمحافظ الفيوم ضد المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه سيتم سحب رخصة سائق السيارة المخالف لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، وتوقيع غرامة قدرها 1000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار مخالفة خط السير أو رفع قيمة تعريفة الركوب أو إجبار المواطنين علي ركوب اعداد بالزيادة عن العدد المحدد برخصة السيارة.

لجنة تحديد تعريفة المواصلات الجديدة

وكان محافظ الفيوم، قد كلف لجنة تحديد تعريفة المواصلات، بعقد اجتماع عاجل، عقب تحريك اسعار الوقود، لإعداد تعريفة جديدة للمواصلات، مع الوضع فى الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، بحيث لا تكون نسبة الزيادة اكتر من 10 % لكافة الخطوط، وهو معدل عادل بين أصحاب السيارات والمواطنين.

الإعلان عن تعريفة المواصلات في مكان ظاهر بالموقف وعلى زجاج السيارات

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبين بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

اسعار المحروقات الجديد

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة الموافق 18 أكتوبر، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 13.75 جنيه لسعر لتر بنزين 80، و15.25 جنيهًا لسعر لتر بنزين 92، و17 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه، كما ارتفع سعر لتر غاز السيارات إلى 7 جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.

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