السبت 19 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قرارات نارية لمحافظ الفيوم ضد المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فيتو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه سيتم سحب رخصة سائق السيارة المخالف لمدة 6 أشهر، وسحب رخصة السيارة لمدة شهر، وتوقيع غرامة قدرها 1000 جنيه، مع مضاعفة العقوبة حال تكرار مخالفة خط السير  أو رفع قيمة تعريفة الركوب أو إجبار المواطنين علي ركوب اعداد بالزيادة عن العدد المحدد برخصة السيارة.

 

لجنة تحديد تعريفة المواصلات الجديدة

 وكان محافظ الفيوم، قد كلف لجنة تحديد تعريفة المواصلات، بعقد اجتماع عاجل، عقب تحريك اسعار الوقود، لإعداد تعريفة جديدة للمواصلات، مع الوضع فى الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة، بحيث لا تكون نسبة الزيادة اكتر من  10 % لكافة الخطوط، وهو معدل عادل بين أصحاب السيارات والمواطنين.

الإعلان عن تعريفة المواصلات في مكان ظاهر بالموقف وعلى زجاج السيارات

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبين بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذا وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

اسعار المحروقات الجديد

يذكر أن  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة الموافق 18 أكتوبر، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 13.75 جنيه لسعر لتر بنزين 80، و15.25 جنيهًا لسعر لتر بنزين 92، و17 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيه بدلًا من 11.5 جنيه، كما ارتفع سعر لتر غاز السيارات إلى 7 جنيهات بدلًا من 6.5 جنيه.

محافظ الفيوم يشكل لجانا لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود

حالة الطقس غدا السبت 19-10-2024 في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفيوم أسعار المحروقات التسعير التلقائى للمنتجات البترولية البنزين والسولار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم المواصلات الجديده

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يشكل لجانا لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود

حالة الطقس غدا السبت 19-10-2024 في محافظة الفيوم

تأجيل منافسات دورى القسم الثالث بمجموعة الفيوم الرابعة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-10-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

لا ينفع معه العلاج، خبير اقتصادي يحذر المسئولين من ارتفاع الأسعار والركود

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

تحرك برلماني جديد بعد زيادة أسعار البنزين والسولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 19 أكتوبر 2024

شريف مدكور يقرر اعتزال الناس: "مش عاوز أعرف ولا أشوف أخبارهم حفاظا على صحتي ونفسيتي"

الصدارة للموالح، 4 مليارات دولار صادرات مصر الزراعية خلال 10 أشهر

5548 فرصة عمل جديدة في 84 شركة خاصة تنتظر شباب 11 مُحافظة

منوعات

المزيد

اعتقال رجل في طوكيو ألقى زجاجات مولوتوف على مقر الحزب الحاكم

ستترك أثرا خلفها، سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية خريفية مميزة تزين السماء

حشود عراقية غاضبة تقتحم مقر MBC وتضرم به النار بسبب تقرير عن حماس (فيديو)

طريقة مبتكرة، ممثلة أمريكية تقتحم خطابا مسجلا لهاريس في حفل عشاء آلـ"سميث"(فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم السبت بالأسواق 19 أكتوبر 2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 18/10/2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الملعونات من النساء بنص الحديث النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف أعد الله آدم للنبوة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته بكثرة الحساد والحاقدين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية