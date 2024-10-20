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حالة الطقس غدا الإثنين 21- 10- 2024 في محافظة الفيوم

جبل المدورة بالفيوم،
جبل المدورة بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارا، معتدل الحرارة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة  30 درجة نهارا، 18 درجة ليلا.

الرطوبة والإحساس بدرجات الحرارة

وعرفت هيئة الأرصاد الجوية الرطوبة بأنها كمية بخار الماء الموجودة في الهواء  وتختلف رطوبة الهواء حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما كان الهواء أكثر دفئا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، المعني السابق بأنه عندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت ضغط ودرجة حرارة معينة، وتكثر الرطوبة في المدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف، لوجود مصطلحات مائية كبيرة قابلة التبخر بفعل حرارة الشمس،  ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعر بارتفاع درجة الحرارة  أعلى مما هي عليه

ويصاب الإنسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الإنسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة ما يجعل الإنسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

تأثير الرطوبة علي أجهزة جسم الإنسان

وتأثير الرطوبة على الحرارة يختلف عما نشعر به، حيث تعمل نسبة الرطوبة على  انخفاض درجة الحرارة السطحية  في الصيف وتعمل على تدفئة الجو فى فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى أن الحرارة النوعية للماء كبيرة فالماء يسخن ببطء ويبرد ببطء

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  29 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  27 درجة مئوية

جنوب سيناء  32 درجة مئوية

شمال الصعيد  31 درجة مئوية

جنوب الصعيد  35 درجة مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 21-10-2024

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