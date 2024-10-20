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محافظات

"مقومات البناء وطموحات الجمهورية الجديدة" في ندوة بجامعة الفيوم

ندوة بجامعة الفيوم،
ندوة بجامعة الفيوم، فيتو

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان "طلاب الجامعة بين مقومات البناء وطموحات الجمهورية الجديدة"، اليوم الأحد، ضمن مبادرة "بداية جديدة لحياة الإنسان"، بهدف تعزيز الوعي بين الطلاب ودورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر.

الأنشطة الذاتية تساهم بشكل كبير في بناء شخصية الطالب الجامعي

وقال الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، إن بناء شخصية الطالب الجامعي،  لا يقتصر فقط على المناهج الدراسية، بل يشمل أيضًا الأنشطة الذاتية التي تسهم في تطوير المهارات والتدريب لتحقيق أهداف التخصص المؤهلة لسوق العمل.

الجمهورية الجديدة تحتاج إلي شباب واعي ومبدع لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات

وأوضح عميد كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القيوم، أن رؤية مصر 2030 تعتمد بشكل كبير على الشباب وقدرتهم على الابتكار والإبداع، وأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب منهم العمل الجاد والمثابرة، وتابع أن الجمهورية الجديدة تحتاج إلى شباب مؤهلين ومبدعين قادرين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.

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الفيوم التعليم والطلاب الجمهورية الجديدة الخدمة الاجتماعية رؤية مصر 2030 كلية الخدمة الاجتماعية

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