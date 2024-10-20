السلامة بالمنشآت وحمامات السباحة، تكليفات وكيل الرياضة بالجيزة لمديري الإدارات

وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مديري الإدارات الفرعية بالمتابعة الدورية لمراكز الشباب والأندية، مشددا على ضرورة تواجد مديري الإدارات داخل مراكز الشباب ومتابعة التفاصيل الإدارية والفنية.

وشدد محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على ضرورة انتظام سير العمل والإلتزام بعوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت الشبابية والرياضية وضرورة المتابعات الدورية واليومية كذلك متابعة سير العمل الخاص بإنتظام مواعيد الحضور والإنصراف والتفتيش المالي والإداري بالمركز ومتابعة تنفيذ الأنشطة والإطلاع علي السجلات المالية والإدارية والأنشطة وغيرها.

كما شدد على متابعة حمامات السباحة داخل الهيئات مع الإلتزام بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها بالكود المصري لتأمين المسطحات المائية بجميع الهيئات، كما شدد على الصيانة لجميع الأجهزة والأدوات الرياضية بالمراكز.

بدأت المتابعات الدورية من مديري الإدارات علي مراكز الشباب الآتية: (المنطقة السادسه إدارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد، إدارة شباب الوراق مركز شباب جزيرة محمد، مركز شباب إمبابه إدارة شباب شمال، مركز شباب منا الأمير إدارة شباب الحوامدية،مركز شباب الجزاية، أم دينار منشأة القناطر، مركز شباب كعبيش اداره الهرم،مركز شباب أوسيم إدارة أوسيم،، إدارة شباب أطفيح م.ش قبابات وكفر الواصلين،مركز شباب عين الوادي إدارة شباب الواحات).

وزير الرياضة يهنئ الأهلي بذهبية أفريقيا لليد

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النادي الأهلي، بالفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لـ كرة اليد، بعد فوزه على فريق فلاورز البنينى.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك بالحصول على الميدالية البرونزية بعد فوزه علي فريق المنتدى المغربي.

وأكد الوزير أن دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، تأتي ثماره تباعًا، ويؤكد ذلك نتائج المنتخبات والأندية المصرية في مختلف الألعاب على كافة الأصعدة.

وأشار صبحي إلي دعمه ومتابعته المستمرة لكافة مشاركات الأندية المصرية في مختلف الألعاب علي كافة المستويات والبطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى كافة المنتخبات الوطنية ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.



الأهلي بطل إفريقيا للأندية لكرة اليد بعد الفوز على فلاورز البنيني

وتوج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.