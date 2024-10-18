كرة اليد، سيدات الأهلي تخسر من بيترو أتلتيكو في نصف نهائي بطولة إفريقيا

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام بيترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 31-18، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‎ أقيمت المباراة على صالة أومني سبورتس، وتفوق بيترو أتلتيكو بنتيجة 31-18.

ويواجه سيدات يد الأهلي فريق أوتوهو الكونغولي غدا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا.

قائمة سيدات يد الأهلي

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‎‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.