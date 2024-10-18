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كرة اليد، سيدات الأهلي تخسر من بيترو أتلتيكو في نصف نهائي بطولة إفريقيا

سيدات يد الأهلي تخسر
سيدات يد الأهلي تخسر من بيترو أتلتيكو

كرة اليد، خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام بيترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 31-18، في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية التي تقام بمدينة العيون بالمغرب.

‎ أقيمت المباراة على صالة أومني سبورتس، وتفوق بيترو أتلتيكو بنتيجة 31-18.

ويواجه سيدات يد الأهلي فريق أوتوهو الكونغولي غدا السبت في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة إفريقيا.

قائمة سيدات يد الأهلي

وجاءت قائمة «سيدات يد الأهلي» كالتالي:‏ ‎‏‎نصرة عيد- شهد الشواربي - منة الله سيد- فرح الشاذلي- أمينة هشام- فرح حازم- تقى كامل- رنا راضي- سمارا ڤييرا- ڤييرا نجونجا- رحمة محمد- ملك أحمد- روان سعيد- إسراء السيد- جهاد وائل- نوال خليل- آلاء صابر- ليلى حماد- كنزي حاتم.

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