وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه منذ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تم توجيه لجان تفتيش على جميع الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد الكرة.

تقييم الاتحادات الرياضية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "تم العمل على تقييم جميع الاتحادات الرياضية من الناحية المالية والفنية والأداء".

تقارير الاتحادات الرياضية

ولفت إلى أن التقارير بما فيها التقرير المالي عن سلامة الصرف لكل الدعم المقدم والأموال التي تم توجيهها للاتحادات الرياضية، وهذه التقارير نتج عنها حركة تغيير كبيرة في الوجوه التي تدير الاتحادات".

محاسبة الاتحادات الرياضية بسبب المخالفات المالية