السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

وزارة الشباب: إحالة 4 اتحادات رياضية للنيابة لهذا السبب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، فيتو

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه منذ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تم توجيه لجان تفتيش على جميع الاتحادات الرياضية بما فيها اتحاد الكرة.

 

تقييم الاتحادات الرياضية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "الحياة": "تم العمل على تقييم جميع الاتحادات الرياضية من الناحية المالية والفنية والأداء".

 

تقارير الاتحادات الرياضية

ولفت إلى أن التقارير بما فيها التقرير المالي عن سلامة الصرف لكل الدعم المقدم والأموال التي تم توجيهها للاتحادات الرياضية، وهذه التقارير نتج عنها حركة تغيير كبيرة في الوجوه التي تدير الاتحادات".

وزير الرياضة يتفقد نادي الرحلات ومركز شباب الغردقة

متحدث وزارة الرياضة: هناك مخالفات في بعض الاتحادات تم تحويلها للنيابة

محاسبة الاتحادات الرياضية بسبب المخالفات المالية

وأشار إلي أن كل الاتحادات الرياضية وفقا لقانون الرياضة سيتم انتخابات مجالسها، مؤكدًا أنه تم إحالة 4 اتحادات للنيابة لوجود مخالفات مالية بخلاف 5 اتحادات تم اعتذار رؤساء مجالس إداراتها عن خوضهم الماراثون الانتخابي.
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