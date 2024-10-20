عمليات المقاومة، القسام تستهدف دبابة ميركافا وحزب الله يطلق مسيرة على حيفا

تبنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب معسكر جباليا.

القسام تستهدف دبابة ميركافا غرب معسكر جباليا

وقالت القسام فى بيان لها، استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا.

وتابعت كتائب القسام، استهدفنا ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة تاندوم قرب مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

حزب الله يطلق مسيرات ودوي صافرات إنذار فى حيفا

وعلى صعيد المعارك مع حزب الله اللبناني، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن شهود عيان، أن مسيرة أطلقت من لبنان سقطت في مدينة حيفا.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في حيفا ومحيطها وفي عدد من مناطق الجليل الأعلى، وأعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من لبنان باتجاه حيفا.