مجزرة جديدة في مخيم جباليا، أكثر من 100 شهيد وجريح في قصف إسرائيلي غير مسبوق

أفادت مصادر طبية فلسطينية مساء الجمعة، باستشهاد 30 شخصًا بينهم 20 سيدة وجرح أكثر من 70 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من المنازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة في بيان: "في مجزرة جديدة، طواقمنا والخدمات الطبية تنتشل 25 شهيدا حتى اللحظة وإصابات أخرى جراء قصف إسرائيلي على عدة منازل لعائلة الحواجري ونصار وأبو العيش في جباليا شمالي قطاع غزة، ولا يزال هناك شهداء تحت الأنقاض".

كما أفادت مصادر طبية، بأن المرضى والجرحى لا يجدون علاجًا ويموتون دون أي تدخل طبي في شمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن المنظومة الصحية في المحافظة الشمالية تحت التدمير والإبادة الإسرائيلية منذ 15 يومًا.

وأردفت: إسرائيل تدمر محافظة شمال غزة عن بكرة أبيها وتقتل أبناء الشعب في مجازر وإبادة جماعية.

وأشارت المصادر الطبية، إلى أن مستشفيات شمال القطاع باتت غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية بسبب كثرة الإصابات والشهداء، لافتة إلى أن المستشفيات هناك لم يعد بها متسع بينما يتم العمل بنظام الأولوية والمفاضلة.

كما أن أقسام الحضانة في المستشفيات ممتلئة ولا مكان لأي مولود أو خداج جديد وتم تأجيل بعض العمليات القيصرية.

وحذرت المصادر الطبية، من نفاد الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات شمال القطاع، الأمر الذي يهدد حياة المواطنين هناك.

ولليوم الخامس عشر، يحاصر الاحتلال الإسرائيلي 200 ألف فلسطيني، دون طعام أو شراب أو دواء في شمال قطاع غزة، تحت قصف دموي مستمر ونسف بيوت فوق رؤوس ساكنيها واستهداف المدارس التي تؤوي نازحين، في إطار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.