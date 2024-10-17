الجمعة 18 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

من المسافة صفر، القسام تستهدف قوة إسرائيلية في جباليا

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية راجلة والإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة غرب مخيم جباليا.

القسام تستهدف ناقلتي جند للاحتلال في جباليا


وقالت كتائب  القسام في بيانها: "إنها استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 في الفالوجا غرب معسكر جباليا شمالي القطاع".

كتائب القسام تفجر عين نفق في قوة إسرائيلية  

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بثت كتائب القسام مشاهد لتفجير عين نفق في قوة إسرائيلية شرق رفح بجنوب قطاع غزة.

 

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شاهد، عناصر كتائب القسام يفجرون نفقا في قوة إسرائيلية

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كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية وتفجير نفق بقوة لجيش الاحتلال

 

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كتائب القسام مخيم جباليا جباليا حماس

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