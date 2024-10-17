من المسافة صفر، القسام تستهدف قوة إسرائيلية في جباليا
أعلنت كتائب عز الدين القسام - الجناح العسكري حماس- في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية راجلة والإجهاز عليها من المسافة صفر بالأسلحة المناسبة غرب مخيم جباليا.
القسام تستهدف ناقلتي جند للاحتلال في جباليا
وقالت كتائب القسام في بيانها: "إنها استهدفت ناقلتي جند إسرائيليتين بقذيفتي الياسين 105 في الفالوجا غرب معسكر جباليا شمالي القطاع".
كتائب القسام تفجر عين نفق في قوة إسرائيلية
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بثت كتائب القسام مشاهد لتفجير عين نفق في قوة إسرائيلية شرق رفح بجنوب قطاع غزة.
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