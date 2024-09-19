نجوى كرم بعد تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان: ما لنا غير رحمتك يارب
عبرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن ألمها بسبب التفجيرات التي تشهدها بلدها لبنان.
وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: مكتوب لهالبلد إنه ما يكون عنده بكرا!!! ما إلنا غير رحمتك يا ربّ حتى تتحنّن عـ #لبنان وشعبه وتريّح نفس الشهدا وتشفي جميع الجرحى.. تقبّل يا ربّ دعاءنا.
تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيحر
وتشهد لبنان حاليا في موجة ثانية من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.
وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا أمس في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.
كما أشارت إلى إن انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.
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