الرمادي يلقي محاضرة للاعبي سيراميكا والفريق يتجه لمواجهة الأهلي بالسوبر المصري

ألقى أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المحاضرة الفنية الأخيرة للاعبيه قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلي ملعب محمد بن زايد لمواجهة الأهلي بنصف نهائي السوبر المصري.

وغادرت بعثة سيراميكا فندق الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة اليوم الأحد، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب “ستاد محمد بن زايد” في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية.

سيراميكا

حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة محمد فاروق، إسناد إدارة مباراة الأهلي وسيراميكا للحكم الدولي أحمد الغندور، والتي تقام اليوم الأحد ضمن مواجهتي نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

ويعاون الغندور طاقم يضم كلا من: أحمد حسام طه وشريف عبدالله (حكمين مساعدين) وأمين عمر (حكم رابع) ووائل فرحان حكم فيديو والإماراتي عيسى خليفة (مساعد حكم فيديو).

جوائز السوبر المصري

ومن المنتظر أن يحصل الفائز بلقب كأس السوبر المصري على مبلغ 250 ألف دولار (أي حوالي 12 مليون جنيه مصري)

ويحصل الوصيف على 125 ألف دولار (حوالي 6 ملايين جنيه)

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مبلغ 75 ألف دولار (حوالي 3 ملايين جنيه و600 ألف) أما صاحب المركز الرابع والأخير سيحصل على 50 ألف دولار (ما يقرب من 2.5 مليون جنيه مصري).