الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو صوير، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية.   

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نتائج الحملة المكبرة  

وتمكنت الحملة المكبرة من تنفيذ 13 حالة إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير وقوات إنفاذ القانون.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

مشتملات حالات الإزالة 

وتمثلت الإزالات في تنفيذ 9 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة على مساحة 11590م عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.  

 

كما تم استرداد 3 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة على مساحة 332 فدانًا (رفض تقنين)، بولاية المحافظة. 
 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الحملات 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 12 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 12 أكتوبر حتى الاول من نوفمبر 2024، وتتوالى باقي المراحل حتى تنتهي في 27 ديسمبر 2024.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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