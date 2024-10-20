الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

عودة مياه الشرب للأهالى بمركز القنطرة بالإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الاصلاح،
جانب من أعمال الاصلاح، فيتو

تمكنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة من إعادة مياه الشرب لأهالي مركز ومدينة القنطرة غرب، في محافظة الإسماعيلية، وذلك عقب الانتهاء من إصلاح كسر خط المياه.  

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فرق الشركة تنتهي من عمليات الإصلاح 

ومن جانبه أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، عن تمكن الشركة أصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة مياه الشرب الرئيسية بالقنطرة شرق وفي وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وإعادة ضخ المياه للمناطق مرة أخري، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة. 

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

تحرك سريع فور تلى البلاغ 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسى وفنيو وعمال الشركة برئاسة محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه وصرف الإسماعيلية وأشراف مباشر من محمد ممدوح رئيس مياه القنطرة شرق وتبين كسر في خط المياه الرئيسي 800 مم المغذي لقرية جلبانة والتقدم وأبو عروق وكوبري السلام، وعلي الفور تم عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وعادة ضخ وتشغيل المياه للمواطنين. 

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

التجاوب الفورى مع البلاغات 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث "  السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مؤكدا إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الكسور والأعطال المفاجئة، بأشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات. 

جانب من أعمال الاصلاح،فيتو
جانب من أعمال الاصلاح،فيتو

استمرار أعمال الاحلال والتجديد 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين". 

 

تكثيف المرور على المحطات 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، انه اصدر تعليمات مشددة على جميع رؤساء القطاعات والمناطق بالمرور علي جميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الشرب أو الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة.

 

 

 

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الاسماعيلية القنطرة غرب خط مياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة مياه الشرب الصرف الصحي

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