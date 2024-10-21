بعد القفزة التاريخية، أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

تقدم بوابة «فيتو» آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية في ظل البحث عنها من جانب المستهلكين الراغبين في استثمار أموالهم والحفاظ عليها ضد التضخم.

وسجل الذهب على المستوى العالمي والمستوى المحلي مستويات قياسية جديدة لم يصل إليها من قبل.

وتقدم فيتو أسعار السبائك التي تتراوح من وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا.

وتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية:

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام: 4865 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من سام 23710 جنيهات

سبيكة بي تي سي وزن 50 جرام: 234855 جنيهًا.



سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 472895 جنيهًا