الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

السبائك الذهبية
السبائك الذهبية

تشهد الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في الطلب على سبائك الذهب وأسعار الذهب، حيث يبحث المستهلكون عن أسعارها التي تتراوح من وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا. 

وُتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية اليوم الإثنين:

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 11,515 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5جرامات من سام  22890 جنيهًا


سبيكة بي تي سي وزن 20 جرام: 91,280 جنيهًا.


سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 455925 جنيهًا.

تتميز السبائك الذهبية بجاذبيتها كاستثمار، حيث يُفضل الكثير من المواطنين شراءها أو العملات الذهبية نظرًا لأسعارها التنافسية وقلة تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى. مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستهلكين بشراء السبائك كخيار استثماري آمن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

سبيكة بى تى سى سبيكة الذهب مشغولات الذهبية العملات الذهبية المشغولات الذهبية

الأكثر قراءة

الكيلو يصل لـ 60 جنيهًا، ارتفاع أسعار السكر اليوم في الأسواق

قرعة الكونفدرالية، الزمالك والمصري البورسعيدي في مجموعة واحدة

مجموعات قوية في الكونفيدرالية وصدام مصري مثير

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

الحكومة ترفض رقابة البرلمان على الصندوق السيادي: ليس بوابة خلفية لبيع الأصول

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

النواب يوافق مبدئيا على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء

وزير الصحة: تراجع معدل الإنجاب لـ 2.5 لكل سيدة

منوعات

المزيد

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

74 حالة انتحار في الكويت خلال 8 أشهر

اختفاء أردنيين اثنين بالمكسيك في ظروف غامضة

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 بالأسواق

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تعرف على مجموعات الكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

هل الحسنة من الله والسيئة من النفس؟ الشعراوي يحسم الجدل (فيديو)

ما معنى هماز، ومن هو المشاء بنميم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية