أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

تشهد الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في الطلب على سبائك الذهب و أسعار الذهب ، حيث يبحث المستهلكون عن أسعارها التي تتراوح من وزن 2.5 جرام إلى 20 جرامًا.

وُتعتبر السبائك الذهبية من أفضل أنواع الاستثمار في قطاع الذهب، حيث تقدم عائدًا جيدًا مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار السبائك الذهبية اليوم الإثنين:

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 11,515 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب وزن 5جرامات من سام 22890 جنيهًا



سبيكة بي تي سي وزن 20 جرام: 91,280 جنيهًا.



سبيكة بي تي سي وزن 100 جرام: 455925 جنيهًا.

تتميز السبائك الذهبية بجاذبيتها كاستثمار، حيث يُفضل الكثير من المواطنين شراءها أو العملات الذهبية نظرًا لأسعارها التنافسية وقلة تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى. مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، من المتوقع أن يزداد اهتمام المستهلكين بشراء السبائك كخيار استثماري آمن.