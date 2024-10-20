هاريس تشرع الحشيش الترفيهي للبالغين

تسأل تقرير لصحيفة "الجارديان" عما إذا كان وعد المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، بالتشريع الكامل للماريجوانا سيغير قواعد اللعبة الانتخابية، ويمنحها مزيدًا من أصوات الناخبين الأمريكيين السود.

هاريس تشرع المارايجونا

وبحسب الصحيفة، أعلنت هاريس أنها إذا انتُخبت رئيسة، فإنها ستضفي الشرعية الكاملة على "الحشيش الترفيهي" للبالغين على المستوى الفيدرالي، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها مرشح رئاسي مثل هذا الموقف الواضح بشأن إنهاء حظر الحشيش.

خطوات هاريس لدعم الناخبين السود

وكجزء من تعهدها، قالت نائبة الرئيس إنها ستتخذ خطوات لضمان أن الرجال السود، المسجونين والمحرومين بشكل غير متناسب بسبب الحرب على المخدرات، سيستفيدون من هذه الصناعة.

وفي هذا السياق، قال غريفين ثورن، المحامي المتخصص في قضايا القنب: إن "الوعد الذي قطعته هاريس كان سياسيًا بشكل واضح، نظرًا لأن الإعلان جاء قبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية".

ويرى ثورن وغيره من الخبراء الذين تحدثت إليهم "الجارديان" أن حملة هاريس تحاول تعزيز أعداد الناخبين السود، وخاصة الرجال منهم، المترددين في دعم هاريس مقارنة ببايدن، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعهد يُميز هاريس عن خصمها ترامب ورئيسها الحالي بايدن، وفي حين أن الرئيسين الحالي والسابق يدعمان الآن مستوى معينًا من تقنين القنب، فإن هاريس هي أول من ذكر صراحة أن إنهاء الحظر يُمثل أولوية بالنسبة إليها.