استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب في 3 ولايات متأرجحة
كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مجموعة بولفينش، أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ثلاث ولايات أمريكية متأرجحة.
هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات متأرجحة
ومن جانبها ذكرت صحيفة نيوزويك أنه جرى الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، بين 1800 ناخب في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وبهامش خطأ قدره 4%.
وأشارت البيانات إلى أن 53% من المستطلعين في ميشيغان مستعدون لدعم هاريس، و45% فقط مستعدون لدعم ترامب، وفي ولاية ويسكونسن، تتفوق هاريس على ترامب بفارق 3 نقاط مئوية فقط.
أما في ولاية بنسلفانيا، فيظهر الاستطلاع تعادلا، ولكن إذا طُلب من المشاركين الاختيار ليس فقط من بين مرشحين، ولكن أيضا إضافة مرشح ثالث، فإن الميزة لصالح هاريس - ضمن هامش الخطأ، ولم يتم تقديم بيانات أكثر تفصيلا.
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