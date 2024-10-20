الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق 140 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في بيان صادر عنه اليوم الأحد،  إنه رصد إطلاق نحو 140 صاروخا من لبنان باتجاه شمال الاحتلال منذ منتصف الليلة الماضية.

 

حزب الله يطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل 

وذكرت  صحيفة هآرتس العبرية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن  حرائق اندلعت في مواقع بالجليل الغربي إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله، مضيفة أن  فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.

 

اندلاع حرائق في الجليل الغربي 

وفي السياق ذاته قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق 70 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه الجليل الغربي في الرشقة الأخيرة. 

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حزب الله إسرائيل جيش الاحتلال لبنان

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