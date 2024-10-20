ضحيتها 142 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 7 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و158 مصابا خلال 24 ساعة.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم إن 87 شهيدا ومفقودا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مشروع بيت لاهيا شمالي غزة.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 42 ألفا و603 شهداء و99 ألفا و795 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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