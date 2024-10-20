الخميس، افتتاح الملتقى الدولى التاسع لفن الخط العربي

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن افتتاح الملتقى الدولى التاسع لفن الخط العربي يوم الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الـ 7 مساءً في قصر الفنون بدار الأوبر المصرية بحضور الدكتور وليد قانوش رئيس القطاع، وتكون الدورة هذا العام بعنوان "دورة الخطاط الكبير محمد حامد".

ويُعقد ملتقي فن الخط العربي بالتعاون مع الجمعية المصرية العامة للخط العربي في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر، داخل قاعات قصر الفنون بساحة الأوبرا تحت شعار "بناء يتجدد".

ويشهد الملتقي عدة فعاليات هذا العام، وتتضمن:

المسابقة الرسمية: تشمل فنون الخط العربي بفروعها المختلفة، حيث يُمنح المشاركون جوائز مالية لأفضل الأعمال.

معرض عام: تعرض فيه أعمال المكرمين وضيوف الشرف والمشاركين في المسابقة.

ندوة علمية دولية: تناقش موضوعات تتعلق بفنون الخط العربي.

ورش عمل فنية متخصصة: تقدم تجارب علمية غنية للمهتمين من الجمهور بفنون الخط العربي.

وقال الكاتب والفنان محمد بغدادي قوميسير عام الملتقى إن مسابقة فنون الخط العربي بفروعها المختلفة: "فنون الخط العربي" تتناول اتجاهات متعددة منها: الاتجاه الأصيل للخط العربي، الاتجاهات الخطية الحديثة، الطباعة الرقمية، جائزة الفنان خضير البورسعيدي، الزخرفة والتذهيب، ويمنح الملتقى جوائز مالية لفروع الخط المختلفة بالاضافة الى ثلاث جوائز في الاتجاه الاصيل.