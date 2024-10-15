احتفالًا بنصر أكتوبر، الفنون التشكيلية تنظم ندوة "المحارب المصري" بمتحف مصطفى كامل

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش ندوة بعنوان "المحارب المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث" بمتحف مصطفى كامل، وذلك في ظل الاحتفالات التي ينظمها القطاع بمناسبة الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم، تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي.

ومن المقرر إقامة ندوة “المحارب المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث” بمتحف مصطفى كامل يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الـ 12 ظهرًا، وتستضيف الندوة الدكتور بسام الشماع، كاتب في التاريخ المصري وعالم المصريات، وتدير الندوة نادية كامل مدير متحف مصطفى كامل.