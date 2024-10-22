محمد القس لـ"فيتو": الهجوم على "أكرم" في "برغم القانون أسعدني..وأجيد تقديم الشخصيات المتناقضة

أعرب الفنان السوري السعودي محمد القس عن سعادته بردود الأفعال حول دوره في مسلسل “برغم القانون”، مؤكدًا أنه لم يتردد على طبيب نفسي؛ ليتمكن من تقديم شخصية شريرة؛ لأن الفنان الحقيقي يقدم جميع الأدوار المتناقضة من خلال خبراته وقراءاته واطلاعاته.

وفي حوار خاص مع “فيتو”.. قال الفنان العربي إنه ممتن جدًا لفرصة ظهوره في مسلسل “برغم القانون” برفقة إيمان العاصي وفريق عمل متميز على جميع المستويات، كاشفًا عن خططه الفنية خلال الفترة المقبلة.. وإلى نص الحوار..

في البداية بعد النجاح الذي حققته بشخصية أكرم في “برغم القانون”.. هل محمد القس يفضل أدوار الشر؟

-أنا فنان أجيد تقديم كل الأدوار بلا خوف أو خجل من ردود الأفعال، كما أنني حريص على التنويع في أدواري وشخصياتي، ولا أحب أن أظل أسير لون درامي محدد.

وماذا عن رأيك في رد فعل الجمهور الكبير في شخصية أكرم؟

أنا مقصر تجاه السوشيال ميديا، ولكن “برغم القانون” أجبرني على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، واستمتعت بشكل كبير بردود أفعال الجمهور حتى الغاضبة من الشخصية، وكنت سعيدًا بها للغاية؛ لأنها تؤشر على نجاحي.

بما أن “أكرم” شخصية معقدة نفسيًا، هل استعنت بطبيب نفسي أثناء تحضيرك للدور؟

لا لم ألجأ مطلقًا إلى طبيب نفسي، لأنني كما ذكرت ممثل أحب تجسيد جميع الأدوار، وأستعين على ذلك بالقراءة والاطلاع والمشاهدة، وليس بالتردد على عيادات الطب النفسي وما شابه. وهنا أحب أن أشير إلى أن تقديم الأدوار والشخصيات الشريرة ليس مجازفة أو مغامرة، فما أكثر الفنانين الذين بنوا شهرتهم من هذه النوعية من الأدوار.

وماذا عن الكواليس بينك وبين إيمان العاصي؟

إيمان العاصي ممثلة متميزة وإنسانة ودودة، وسيدة ودودة ومتعاونة وجميع فريق العمل كان على مستوى عال من المودة والتعاون والحب.

وماذا عن المشاهد الصعبة في المسلسل؟

-لا أخفي أن الأمر كان صعبًا، حتى أننا احتجنا أكثر من 600 لوكيشن، وهذا رقم كبير جدًا، ويتطلب الانتقال والترحال، وترتب عليه مشقة جسدية، ولكن الأمر في المجمل كان لذيذًا جدًا، وأعتقد أن هذا انعكس في المنتج النهائي وهو المسلسل عند عرضه.

وماذا عن أجواء التصوير في بور سعيد؟

تصوير المسلسل خارج القاهرة كان أمرًا ذكيًا، واختيار محافظة بور سعيد أذكى، لأنها محافظة ذات أجواء رائعة، وشعبها طيب ومحب للحياة والناس.

ماذا عن مشاريع محمد القس المقبلة بعد نجاح “برغم القانون”؟

نحن نواصل العمل حتى الآن على الجزء الثالث من مسلسل “موضوع عائلي”، ومن المقرر انتهاء التصوير بعد أسبوعين، وليست لدي خطط حتى الآن لرمضان 2025.

هل تميل إلى المسلسلات 30 حلقة، خاصة بعد ظهور طفرة في الأعمال الدرامية القصيرة؟

أنا أحب الأعمال الدرامية القصيرة بشكل كبير، ولو مسلسل من ثلاث حلقات فقط أستعد أن أقدمه، ليس لدي مانع، وأنا ضد المسلسلات ذات الـ 30 حلقة، ولكن هو سيستم موجود ومن اللازم أن تتواجد فيه، ولكنها في النهاية رغبات وهذا فن، ولكني أفضل المسلسلات القصيرة.

