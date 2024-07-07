حماقي عن حفله في بورسعيد: أوقات لا تنسى

عبر الفنان محمد حماقي عن سعادته بالحفل الذي أحياه في بورسعيد يوم الجمعة.

ونشر حماقي صورا من الحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة X وعلق قائلا: أوقات لا تنسى في بورتو سعيد.. شكرا على الترحيب الحار.

وأحيا محمد حماقي، مساء الجمعة واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في بور سعيد والتي رفعت شعار كامل العدد.

حفل محمد حماقي في بور سعيد

وشهد حفل محمد حماقي حضور الجمهور بملابس بيضاء كشرط من شروط الدخول، كما ارتدى محمد حماقي أيضا ملابس بيضاء.

وتألق محمد حماقي في حفله بورسعيد وقدم عددا من الأغاني والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير ومن أبرزهم أحلى حاجة فيكي، من البداية، نفسي أبقى جنبه وغيرهم.