مسلسل برغم القانون الحلقة 28، أكرم يهرب من وليد وسوسن تضع يدها على أملاك محمود

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 28 حول تهديد ليلى ووليد لشيرين وأوضحا لها أنهما على علم بعلاقتها بأكرم وأنها يجب أن تخبرهما بمكانه، وتواجه ليلى زوج شقيقتها ياسر بفعلته وتوبخه، ويحاول ياسر معرفة من أخبرها ولكن أكرم وشعبان يخبراه أنهما لم يفعلا ذلك، ويواجه فاتن أمام والده ولكنه يحاول عدم الإفصاح بكل المعلومات وتنجح فاتن في مساومته.

وتصل رسالة جديدة لمحمود تكشف له أن سوسن سجلت المصنع باسم طليقها عصام، ويتأكد محمود من الأمر ويأتي ويتشاجر معها وبالفعل يطردها من المنزل ولكنها تأتي ببلطجية وتطرد والدته وزوجته تهاني بينما كان هو لدى ليلى في المكتب يسلمها “فلاشات” وجدها في خزينة ملابس سوسن، ويأتي محمود ويجد والدته وزوجته على الأرض، وتحاول والدته أن تهون عليه الوضع وتخبره أنها ستدعمه هي وشقيقاته في وضعه الصعب الذي يعيشه، أما سوسن فتشعر بالصدمة لعدم إيجادها “الفلاشات” والمستندات التي كانت تخفيها.

وخلال الحلقة ينفصل حازم عن زينة ويخبرها أن أكرم هو السبب في ذلك بعدما كشف أسراره لوالده الذي أصر أن يسافر إليه دبي، وتقرر زينة الذهاب لأكرم، وبالفعل ترحل معه هو وشيرين وشعبان إلى منطقة شعبية لإخفائهما، وترسل زينة إلى وليد رسالة لتخبره بمكان أكرم، ولكن الأخير يعلم بالأمر، وينتقل لمكان آخر مع إصراره على علاج زينة من الإدمان ولكنها لا تتجاوب معه.

ويقرر وليد وليلى إعلان زواجهما من خلال بيريهان، حيث تقول الخبر عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشعر أكرم بالصدمة، بينما يخبره شعبان أنهما يحاولان استفزازه.

وفي الحلقة يقرر نبيل الهرب بابنه، بينما كانت فاتن تجلس وحيدة في المنزل تجد حماتها التي أخبرها ياسر أنها متوفية أمام الباب، وتذهب إلى المقابر حيث يتواجد ياسر ويشعر بالصدمة من رؤيتها.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.