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رياضة

تحول إلى ترعة، ريم يطفو على سطح حمامات نادي الزمالك يثير استياء الأعضاء (صور)

حمام السباحة بنادي
حمام السباحة بنادي الزمالك،فيتو

حالة من الغضب انتابت أعضاء نادي الزمالك بسبب الوضع الذي وصلت إليه بعض حمامات السباحة بالقلعة البيضاء.

وعبر بعض أعضاء نادي الزمالك عن غضبهم بسبب مياه حمامات السباحة عبر الجروبات الرسمية للأعضاء. 

ونشر أحد الأعضاء صورا لحمامات السباحة التي يطفو عليها "الريم" وعلق: "والله عيب جدا إحنا نادي مش قليل، ده ترعة مش نادي". 

وواصل: "أعضاء مجلس إدارة رجال أعمال علشان عمر ما حد من أولادهم بيجي النادي ولا هيفكر ينزله مش فارق معاهم وإحنا أعضاء النادي نولع". 


 ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي غدا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

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ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر  الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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