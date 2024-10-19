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رياضة

حسام المندوه يكشف الحالة النفسية في معسكر الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

حسام المندوه،فيتو
حسام المندوه،فيتو

أكد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات على قوة وأهمية مباراة بيراميدز، المقرر لها غدًا الأحد باستاد آل نهيان في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وأضاف حسام المندوه في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك:" أن الزمالك يتطلع لحصد اللقب، بعدما سبق وتُوج الفريق الأبيض ببطولة السوبر الأفريقي في الفترة الماضية.

وشدد أمين الصندوق على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك والجهاز الفني على تحقيق الفوز من أجل التأهل للمباراة النهائية.

وأوضح أن الأجواء في بعثة الزمالك بالإمارات مطمئنة للغاية، وهناك حالة تفاؤل من الجميع بتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة بيراميدز والتأهل لنهائي السوبر المحلي كخطوة نحو المنافسة على اللقب.

 ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي غدا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر  الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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