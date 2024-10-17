تدريب على ركلات الترجيح في ختام مران الزمالك الأول بـ الإمارات

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح في ختام مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وقام لاعبو الفريق بتسديد ركلات الترجيح على الحراس محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.

الأحد المقبل.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.