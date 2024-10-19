كرة اليد، مادسن مدرب الأهلي: قدمنا بطولة كبيرة وهدفنا الفوز بجميع البطولات

كرة اليد، عبر ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة ابطال إفريقيا على حساب فلاورز البنيني.

وأوضح ستيفان أنه سعيد بالتتويج باللقب الأول مع الفريق منذ انضمامه بعد التتويج بالبرونزية في بطولة كأس العالم للأندية والفوز على فريق برشلونة، مؤكدًا أن الفريق دخل البطولة الإفريقية وسط حالة من التركيز الشديد.

وأضاف مادسن أن اللاعبين يستحقون التحية على ما قدموه على مدار البطولة خصوصًا في مباراة أمس أمام فريق الزمالك، كانت مباراة كبيرة بين أكبر فرق القارة في الوقت الحالي.

وتابع مادسن أن رجال يد الأهلي لديهم طموحات كبيرة في تحقيق البطولات التي يشارك بها الفريق في الموسم الحالي من ألقاب محلية وإفريقية، وهو ما يزيد من دوافع الجميع للفوز في جميع المباريات.

توج النادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن بلقب البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، بعد الفوز على فلاورز البنيني في المباراة النهائية بنتيجة 43-22.

وحصد الأهلي اللقب للمرة السابعة في تاريخه أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016 و2023 و2024.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بنتيجة (26-25)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

وتأهل الأهلي والزمالك، إلى نصف النهائي من البطولة المقامة في مدينة العيون المغربية في الفترة بين 8 إلى 20 أكتوبر الجاري‎، بمشاركة 16 فريقًا، حيث فاز الأحمر على رجاء أغادير المغربي بنتيجة 33-13، فيما نجح الزمالك في الفوز على أديدجا البنيني بنتيجة 45-26 قبل أن يصعد الأهلي إلى النهائي ويفوز بالبطولة على حساب فلاورز البنيني.