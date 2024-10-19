أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. انخفاض كبير في سعر اللحوم الحمراء.. دول بريكس تعمل على إنشاء نظام بنكي بديل لـ"سويفت"
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
وزير الاتصالات: تنوع المبادرات التدريبية بالتخصصات التكنولوجية خلق قاعدة عريضة من الكوادر المتخصصة
أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تنوع المبادرات التدريبية التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية فى مختلف التخصصات التكنولوجية أثمر عن خلق قاعدة عريضة من الكوادر الرقمية المتخصصة المؤهلة لتقديم حلول رقمية مبتكرة لخدمة مشروعات الشركات التكنولوجية العاملة فى القطاع سواء على المستوى المحلى أو المقدمة لعملاء تلك الشركات بالأسواق الخارجية.
ارتفاع أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 19/ 10/ 2024
ارتفعت اسعار الذهب نحو 5 جنيهات فى الجرام فى ختام تعاملات اليوم السبت داخل الأسواق المحلية.
خبيرة مالية ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع
رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسبوع بالبورصات الخليجية حيث تباين الأداء للأسواق الخليجية.
خبير اقتصادي يوضح مصير أسعار الذهب والدولار خلال الفترة المقبلة
قال الدكتور محمد العطيفي، الخبير الاقتصادي، إن ما يحدث في العالم خلال الفترة الحالية من توترات جيوسياسية يعد من أحد الأسباب التي تدعو إلى ارتفاع أسعار الذهب.
فولفو السويدية تتوقع تراجع مبيعات الشاحنات الثقيلة في أوروبا
تراجعت أرباح شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية فولفو خلال الربع الثالث من العام الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من انخفاض الطلب على الشاحنات الثقيلة في أغلب الأسواق.
البيتكوين تسجل ارتفاعا جديدا وتستهدف الوصول لـ 70 ألف دولار
ارتفعت قيمة عملة “بيتكوين” الافتراضية للمرة الرابعة في خمسة أيام، حيث يستهدف المضاربون أن تصل إلى 70 ألف دولار مرة أخرى وسط حماسة متزايدة للأصول الرقمية.
دول بريكس تعمل على إنشاء نظام بنكي بديل لـ"سويفت"
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن دول مجموعة "بريكس" تعمل على تنظيم تبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية، وهو ما سيكون بديلا لنظام "سويفت".
وقال بوتين خلال لقائه مع رؤساء وسائل إعلام "بريكس": "إنه نظام لتبادل المعلومات المالية بين البنوك المركزية، بديل لنظام "سويفت"، وهو ما يضمن المدفوعات المالية".
هيئة المعارض تترأس بعثة من 104 شركات مصرية في معرض "سيال باريس"
تترأس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بعثة تضم 104 شركات مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية للمشاركة في معرض “سيال باريس” الذي يُقام خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بالإسماعيلية
قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة الإسماعيلية تفقد خلالها عدد من المصانع العاملة في مجالات الغزل والنسيج، وتصنيع المستلزمات الطبية، والنقل واللوجستيات
انخفاض كبير في أسعار اللحوم الحمراء
سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، انخفاضا ملحوظًا، مخالفة لتوقعات بعض الخبراء بشأن ارتفاعات محتملة للحوم بعد تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية الخاص برفع السولار والبنزين، مع زيادة تكلفة النقل.
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