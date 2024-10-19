وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بالإسماعيلية

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية الحرة بمحافظة الإسماعيلية تفقد خلالها عدد من المصانع العاملة في مجالات الغزل والنسيج، وتصنيع المستلزمات الطبية، والنقل واللوجستيات.

وقد استهل الوزير الجولة التفقدية بزيارة مصنع "جيد" تكستايل لتصنيع الملابس الجاهزة والأقمشة والغزل والنسيج، والذي يبلغ حجم استثماراته 110 ملايين دولار، ومقام على مساحة تبلغ نحو 180 ألف متر مربع، ويصدر 100% من إنتاجه للأسواق الخارجية.

ويقوم المصنع بإجراء عمليات الصباغة والطباعة والتطريز وكافة العمليات المتعلقة بصناعة المنسوجات والملابس.

وزير الاستثمار يتفقد عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة بالإسماعيلية

كما تفقد الوزير مصنع ويليكس ليميتد لتصنيع المستلزمات الطبية، والمقام على مساحة 2146 مترًا مربعًا ويبلغ حجم استثماراته 3 ملايين دولار، ويوفر نحو 55 فرصة عمل، ويصدر نحو 80% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وينتج نحو 20% من إنتاجه للسوق المحلي.

وتتضمن أهم منتجات المصنع القساطر والإبر الطبية والكانيولا والخيوط الجراحية والمطهرات والمنظفات والماء المقطر والمستلزمات الطبية الوقائية.

وتفقد الوزير أيضا شركة "ميرسك إل إن إس إيجيبت للمناطق الحرة"، والعاملة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية للمنتجين والمصدرين، والمقامة على مساحة 5.5 ألف متر مربع بحجم استثمارات يبلغ نحو 5 ملايين دولار.