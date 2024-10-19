السبت 19 أكتوبر 2024
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اقتصاد

فولفو السويدية تتوقع تراجع مبيعات الشاحنات الثقيلة في أوروبا

سيارة فولفو
سيارة فولفو

تراجعت أرباح شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية فولفو خلال الربع الثالث من العام الحالي، في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من انخفاض الطلب على الشاحنات الثقيلة في أغلب الأسواق.

وكشفت فولفو عن وصول الطلبيات خلال الربع الثالث إلى 43234 شاحنة، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. كما تراجعت معدلات التسليم خلال الربع الثالث.

شركات صناعة الشاحنات الثقيلة الأوروبية

وتعانى شركات صناعة الشاحنات الثقيلة الأوروبية بقيادة فولفو السويدية ودايملر تراك هولدنج الألمانية وتراتون الألمانية من الضغوط لخفض النفقات مع تراجع الطلب في الأسواق بما في ذلك أوروبا والصين. 

كما تعاني الشركات من ضغوط الحاجة إلى الاستثمارات المطلوبة للتحول نحو وسائل نقل أقل تلويثا للبيئة. ومازالت مبيعات الشاحنات الكهربائية محدودة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص محطات الشحن.

وتتوقع الشركة السويدية تراجع مبيعات الشاحنات الثقيلة في أوروبا خلال العام المقبل إلى 290 ألف شاحنة مقابل 300 ألف شاحنة في أمريكا الشمالية.

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الشاحنات الكهربائية استثمارات الشركة السويدية

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