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اقتصاد

ارتفاع جديد فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 19/ 10/ 2024

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر آخر تحديث لـ سعر المعدن الأصفر فى التعاملات المسائية بالأسواق اليوم السبت  .

حيث زاد سعر الجرام نحو 15 جنيها فى التعاملات المسائية وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4228 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3700 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3171 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29600 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة 

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية والصراعات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة، في جلسة الجمعة إلى 2720.25 دولار للأونصة. وزاد الذهب هذا الأسبوع حوالي 2.4 بالمئة.

كما وصلت العقود الأميركية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

وتجاوز الذهب مستواه القياسي عدة مرات خلال العام الجاري بسبب التوتر الجيوسياسي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة إلى 33.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1016.25 دولار، وصعد البلاديوم نحو أربعة بالمئة إلى 1083.25 دولار.

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