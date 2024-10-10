وجهت هيئة الرعاية الصحية نصائح للحماية من إصابة الأطفال بالسرطان من خلال اتباع الطرق الصحية الغذائية وكذلك تجنب التعرض للملوثات منها التدخين.

نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالأورام

وتضمنت أهم نصائح هيئة الرعاية الصحية:



1- تجنب تواجدهم في بيئة مليئة بالتدخين.



2- تشجيعهم على ممارسة النشاطات الرياضية بانتظام.



3- ضمان اتباع نظام غذائي صحي متوازن.



4- الحرص على تناول الأم لحمض الفوليك خلال فترة الحمل.

كشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بسرطان الأطفال في اليوم العالمي للتوعية بمرض سرطان الأطفال.

وأوضحت وزارة الصحة أن أهم هذه الأعراض تشمل:

١-الصداع الشديد

٢-فقدان الوزن غير المبرر

٣- آلام العظام والمفاصل

٥- حمي غير مبررة

أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الأطفال



وأكدت وزارة الصحة أهمية الاكتشاف المبكر لسرطان الأطفال لتلقي العلاج وسرعة الشفاء.

كشفت وزارة الصحة عن أكثر أنواع السرطان انتشارا بين الأطفال والتي تشمل

١-سرطان الدم

٢-سرطان الدماغ

٣- الأورام الليمفاوية

٤-الأورام الصلبة

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تُشخَّص حالات أكثر من 1000 طفل في العالم يوميًّا بالإصابة بالسرطان، ويتيح التقدم الطبي الحديث فرصًا سانحة للغاية للبقاء على قيد الحياة في البلدان المرتفعة الدخل، حيث سيتمكن أكثر من 80% من الأطفال المصابين بالسرطان من البقاء على قيد الحياة. وفي المقابل، لن ينجو سوى 20% من الأطفال الذين شُخِّصت حالاتهم بالسرطان في بعض البُلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي إقليم شرق المتوسط، كان سرطان الدم هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في صفوف الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و19 عامًا في عام 2022

وتُعَد الحمى الشديدة دون مبرر واضح العلامةَ الأكثر شيوعًا على الإصابة بسرطان الدم. وهي كذلك علامة شائعة على الإصابة باللِّمفومة.

ويُعَد ورم أرومة الشبكية، وهو ورم في العين، سرطانًا آخر شائعًا لدى الأطفال.

أورام العين

ومن الأهمية بمكان اكتشاف هذا الورم في مراحله المبكرة للوقاية من العمى.

وتضخم العين هو العلامة الأكثر شيوعًا عليه. وتشيع أيضًا أورام الدماغ إلى حد ما في صفوف الأطفال.

ومن العلامات والأعراض التي ينبغي تحرِّيها الصداع، وحالات التأخر النمائي، وزيادة محيط الرأس لدى الرضع.