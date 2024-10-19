3 دلالات حول واقعة استهداف مسيرة لبنانية لمنزل نتنياهو في قيسارية

استهدفت طائرة بدون طيار تم إطلاقها من لبنان بشكل مباشر باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية، صباح اليوم السبت، حسبما أفادت تقارير اخبارية.

كيفية تمكن المسيرة من بلوغ هدفها والوصول لمنزل نتنياهو في قيسارية

وقال متحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن في المسكن وقت الهجوم ولم تكن هناك إصابات.

وعقب الحادث، وجه مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهاما إلى إيران بمحاولة اغتيال نتنياهو.

وقال الأخير إن "لا شيء يردع إسرائيل عن استمرار الحرب، ومن ثم تم رفع حالة التأهب حول كل المباني الحكومية في إسرائيل عقب استهداف منزل نتنياهو.

وفيما يلي تفاصيل استهداف طائرة مسيرة منزل نتنياهو في قيسارية

وبحسب سكاي نيوز قال استشاري الأمن الإقليمي والدولي أحمد الشحات، إن "استهداف مقر رئيس الوزراء له دلالات كثيرة.

وأضاف: "الدلالة الأولى هي أن الحادث يشوه منظومة الردع الإسرائيلية، الثانية امتلاك حزب الله قدرات وطائرات مسيرة قادرة على تجنب الكشف الراداري".

وتابع بأن "الدلالة الثالثة هي التأسيس لمخطط جديد يشير إلى قدرة حزب الله على استهداف القيادات الإسرائيلية".

وبشأن كيفية استهداف مسيرة منزل نتنياهو، قال إن هذه المسيرات تحمل رؤوسا متفجرة وهي قادرة على الاختفاء من خلال الارتفاع على مسافات قصيرة أو قد تكون مصنوعة من مواد قادرة على انعكاس إشارات الرادار".