محطات قضائية فى محاكمة إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن.. أبرزها، دفاع اللاعب يكشف تعرضه للابتزاز.. ومحامي الضحية يقدم فلاشة للمحكمة عن مشاجرات نجم الأهلي السابقة

مرت قضية اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي على فرد أمن داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد، باكثر من محطة قضائية، إلي أن قضت محكمة جنح الشيخ زايد، ببراءة المتهم في جلسة اليوم.

فيما يلي نستعرض لابرز محطات المحاكمة.

المشهد الأول.. بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 20 من يونيو الماضي، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور وأفراد أمن المول، ادعاء معاكسة أحدهم لزوجته.

المشهد الثاني.. اشتباك بالأيدي وإلقاء عاشور فرد الأمن أرضا

وفقًا للتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، فإن زوجة إمام عاشور كانت متواجدة داخل المول لحضور فيلم في السينما، قبل أن تدعي أن أحد أفراد الأمن عاكسها، وحضر بعدها زوجها اللاعب واشتبك معه، ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور وأفراد الأمن الإداري بالمول.

المشهد الثالث.. أتهام أمام عاشور باقتحام المول والتعدي على أفراده

واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة في 22 من يونيو الماضي، وهم مدير أمن المول و4 أفراد أمن، قالوا: إن زوجة إمام عاشور دخلت المول وخرجت ولم تشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة، ولم تبلغ أيًّا منهم سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.

وأضافوا، أن زوجة لاعب الأهلي غادرت المول عقب انتهاء فيلم كانت تشاهده، حتى عاد زوجها اللاعب وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته، وفق روايتهم.

وأضاف مشرف الأمن والأفراد أمام جهات التحقيق، أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم وتحديدا الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصًا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب وواصل سيره إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن (عبد الله) الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.

المشهد الرابع.. لحظة اعتداء إمام عاشور وأصدقائه على فرد الأمن

واتهم فرد الأمن، إمام عاشور ومجموعة من أصدقائه بالتعدي عليه بالسب والضرب، ما تسبب في إصابات بقدمه اليمنى، حسب زعمه.

وقال فرد الأمن، إنه "يمتلك دليلا (فلاشة) عليها مقطع فيديو يوثق لحظات الاعتداء عليه من إمام عاشور وأصدقائه، ولم أترك حقي، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

المشهد الخامس.. إمام عاشور في النيابة وإخلاء سبيله بكفالة

واستدعت النيابة إمام عاشور،في 7 من يوليو الماضي، للاستماع إلى أقواله في واقعة تعديه على فرد الأمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد.

وقررت النيابة إخلاء سبيله إمام عاشور بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، حتى اليوم، الذي أمرت فيه بإحالته إلى المحاكمة، وتحديد 5 أكتوبر موعدًا لبدء محاكمته.

المشهد السادس، مرافعة محامي لاعب الكرة ودفاع الضحية

وخلال جلسة المحاكمة ترافع محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن إمام عاشور قائلا: "إن واقعة الاعتداء لم تثبت بحسب تحقيقات النيابة، والمجني عليه أصيب بكدمة في القدم، وأثناء عودته من المول تعرقل، والتقرير الطبي للقضية أشار إلى إصابة فرد الأمن بكدمة بالساق، وهي من الجائز أن يحدثها لنفسه، وهي إصابة مصطنعة، ووقع مغشى عليه دون أن يلمسه إمام عاشور".

وتابع عثمان، أن “فرد الأمن قال في لقاء تلفزيوني أنه حضر بصفته محامي لقسم الشرطة، بعد تحريض من إدارة المول وحرر محضرًا استباقيًّا، خوفًا من تحرير اللاعب محضرا بواقعة التحرش بزوجته، مفيدا أنهم رفضوا الخضوع للابتزاز”.

مرافعة دفاع إمام عاشور بتهمة الاعتداء على فرد أمن

وخلال المرافعة قال عثمان أن “إدارة المول تعمدت إخفاء واقعة تعرض زوجة لاعب الأهلي أمام عاشور للتحرش اللفظي، للحفاظ على سمعة المول، وتجنب الاتهام بأنه غير قادر على تأمين زواره”.

وأفاد خلال المرافعة بأن اللاعب حضر إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه بتعرض زوجته إلى التحرش اللفظي بصحبة صديقه فقط، وليس أكثر من 10 أشخاص، كما ادعى المجني عليه.

وقدم دفاع لاعب الأهلي إمام عاشور لهيئة محكمة جنح الشيخ زايد 5 حافظات، وكشف انها تحتوي علي مقاطع فيديوهات بها أدلة تثبت براءة اللاعب من واقعة الاعتداء على فرد أمن بمول في الشيخ زايد.

وتقدم الدفاع، بمجموعة من مقاطع الفيديو التي ترصد دخول زوجة لاعب الكرة وشقيقها، وتكشف لحظة تعرضها للمعاكسة من قبل مجموعة من أفراد الأمن وتشاجر شقيقها البالغ من العمر 18 عامًا معهم.

مفاوضات للتصالح تنتهي بالفشل

وكشف علي فايز، دفاع فرد الأمن، أنه كان هناك محاولة للتصالح مع اللاعب، بعد تدخل عدد من الأصدقاء المشتركين قبل أمس، لكنه فوجئ بعد الانتهاء من المكالمة الهاتفية، بتقديم دفاع "إمام عاشور" شكوى في نقابة المحامين ضد موكله وهو ما أفسد محاولة الصلح.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19 /6/ 2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف أنه لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.