تهمة جديدة تواجه إمام عاشور أمام المحكمة غدا، وهذه هي العقوبة المتوقعة

تطور جديد شهدته قضية اتهام فرد أمن مول شهير للاعب الاهلي إمام عاشور بالاعتداء عليه بالضرب، بادعاء تعرض زوجته للتحرش.

وتقدم لاعب الكرة ببلاغ بتعرض زوجته للتحرش، وخلال تحقيقات النيابة استبعدت جهات التحقيق جريمة التحرش، وهو ما دفع ضحية أمام عاشور لاتهامه بالبلاغ الكاذب، وطلب تعويض 40 ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت بسبب البلاغ الكاذب، وهو ما أثار التساؤل حول إذا ثبتت التهمة علي لاعب الكرة فما العقوبة المتوقعة عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

يقول فهد مرزوق الخبير القانوني، عقوبة البلاغ الكاذب لها شقان، طبقا لنص المادة 135 عقوبات: «كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج».

وأضاف ان البلاغ الكيدي ضد الأشخاص عقوبته هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وفق المادة 303 عقوبات.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع بأن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلا: الواقعة كانت شد وجذب.