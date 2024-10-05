كواليس أولى جلسات محاكمة إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن.. دفاع المجني عليه يطالب باعتبار القضية استعراض قوة ويقدم أدلة جديدة.. والضحية: روحت النادي لمناقشة التصالح ومحدش عبرني (فيديو وصور)

تفاصيل مثيرة شهدتها أولى جلسات محاكمة لاعب الكرة أمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن داخل مول شهير، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، في اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن داخل مول تجاري، لجلسة 12 أكتوبر الجاري؛ لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني.

تغيب اللاعب إمام عاشور عن حضور الجلسة

تغيب لاعب الكرة إمام عاشور عن حضور، بينما حضر فرد الأمن ضحية التعدي ومحاميه، وأيضا محامي أمام عاشور.

مرافعة دفاع المجني عليه خلال الجلسة

وخلال المرافعة، طالب علي فايز محامي ضحية التعدي بالضرب من إمام عاشور خلال جلسة محاكمته أمام محكمة أكتوبر، بتعديل القيد والوصف في القضية من تهمة الضرب إلى استعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما طالب الدفاع بتطبيق أقصى عقوبة على لاعب الكرة، لأنه يعتبر قدوة للشباب ومحبيه من الأطفال، ومن المفترض حتى وإن تعرضت زوجته للتحرش يلجأ للقانون وليس للعنف.

محامي ضحية إمام عاشور يقدم للمحكمة 3 فيديوهات لوقائع يتشاجر فيها بسبب زوجته

وقال دفاع ضحية التعدي من لاعب الكرة امام عاشور خلال خلال المرافعة أن اللاعب يتوهم بأن كل الناس تعاكس زوجته، مستشهدا بتعدي امام عاشور على شاب في حفل زفاف اللاعب مروان عطية، معتقدا أنه يقوم بمعاكسة زوجته.

وقدم علي فايز محامي ضحية امام عاشور للمحكمة حافظة مستندات تتضمن "فلاشة" تحتوي على ٣ مقاطع فيديو لوقائع مختلفة، يتشاجر فيها إمام عاشور بسبب زوجته.

كما قدم مذكرة بتوقيع أقصى عقوبة على لاعب النادي الأهلي، كما قدم ما يفيد سداده الرسوم الخاصة بطلب تعويض مدني مؤقت قدره ٥ ملايين جنيه من إمام عاشور لصالح المجني عليه.

إمام عاشور، وقال على فايز محامي فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر يواجه تهمة استعراض العنف والتلويح به واستخدامه.

عقوبة جنائية في واقعة إمام عاشور

وأضاف: طلبنا تغيير القيد والوصف من الجنحة إلى الجناية في قضيتنا ضد إمام عاشور.

وأكد: لا يوجد دليل واضح حتى الآن يؤكد تعرض زوجة إمام عاشور للتحرش في المول التجاري، ولم يثبت ذلك في التحقيقات، لافتًا إلى أن سجل وتاريخ إمام عاشور مليء بمثل هذه الوقائع وآخرها اشتباكه مع أحد الأشخاص في حفل زفاف مروان عطية ظنا وزعما منه أنه تحرش بزوجته، وهذا لم يحدث.

نية التصالح مع إمام عاشور

ولفت: كانت هناك مساعٍ للصلح مع موكلي من قبل المسئولين في النادي الأهلي ووسطاء إمام عاشور ولكن الأمور لم تكن جادة، ولذلك نحن ماضون في الدعوى القضائية.

طريق للتصالح لم يستمر

كشف عبدالله ضحية أمام عاشور عن مصير محاولات التصالح، حيث قال: "كنت بحاجة إلى رد اعتبار واعتذار لي، وبالفعل تم الاتصال من النادي الأهلي لدعوتي للقدوم إلى النادي. عندما ذهبت لمقر النادي بالتجمع الخامس، انتظرت على أمل أن يخرج الكابتن إمام عاشور ومدير النادي لاستقبالي، لكن لم يخرج أحد. فقط المدير التنفيذي خرج لاستقبالي، وتم تحديد موعد آخر للاجتماع، حيث تم الاعتذار مرة أخرى عن الموعد".

وأضاف عبدالله: "عدم الاهتمام والإلغاء المتكرر للموعد، وعدم حضور أحد، دفعني إلى الاستمرار في طريق التقاضي لأخذ حقي بالقانون ورد اعتباري من الإهانة والضرب. لقد اختفت نية التصالح، ووجدت تعاليًا وتكبرًا في الاستقبال والاعتذار".

فيما كشف محامي فرد الأمن، أن الضحية ذهب للنادي الأهلي من أجل التصالح، ولكن لم يكترث له أحد.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19 /6 /2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضُرِب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يتعدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا:"بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الارض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلا: الواقعة كانت شد وجذب.