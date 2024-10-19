طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو، موفرة وزي الجاهزة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بالكاكاو، من أنواع الكيك التي يفضلها الأطفال دائما، ويطلبونها كثيرا، إلا أن أسعارها مرتفعة، في حين أن عملها في البيت لم يكلف الكثير.



طريقة عمل كيكة الشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيك الشوكولاتة في البيت، وبكل سهولة، كأشهر المحلات، وبأقل التكاليف.

كيكة شوكولاتة

مقادير كيكة الشوكولاتة

3 بيضات

نصف كأس زيت كأس دقيق كأس سكر ناعم

2 ملعقة طعام زبدة

6 قطع شوكولاتة باكو صغير

3 ملاعق كبيرة شوكولا بودرة ربع كأس ماء

2 ملعقة طعام بيكنك باودر علبة قشطة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة

نفصل الصفار عن البياض ثم نخفق الصفار وبعدها نضع كافة المقادير باستثناء الدقيق.

نخلط المقادير ثم نبدأ بوضع الدقيق تدريجيا حتى لا يتكتل.

نخفق بياض البيض وحدة حتى يصبح قوامه رغويًا، ثم نضيفه إلى الخليط السابق ونخلطه مع باقي المكونات.

نجهز صينية لخبز الكيك، ثم تدهن الصينية بالزيت مع رش القليل من الدقيق فوق الزيت.

نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن على درجه حرارة 350.

لتحضير صوص الشوكولاتة:



نضع 4 من قطع الشوكولاتة في حمام مائي، مع ملعقتين الزبدة حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.

نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة إلى حمام الشيكولاتة.

بعد نضج الكيك تخرج الصينية من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم يضاف إليها خليط الشوكولاتة.

نأخذ 2 قطعة من الشوكولاتة، ونبشرها فوق الوجه للتزيين.

كما يمكن تزيين كيكة الشوكولاتة بالسكر البودرة أو جوز الهند، فكلاهما يعطي طعمًا مميزًا لكيكة الشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة القرفة



كيكة القرفة



وتقدم الشيف آسيا، أيضًا طريقة عمل كيكة القرفة بطعمها المميز، لعشاق القرفة، وهي من أنواع الكيك المميزة، وسهلة التحضير، ومضمونة النتائج.



المقادير:

2 كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

رشة ملح

ثلث كوب سمنة

كوب وثلث سكر أبيض

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

3 بيضات

ثلث كوب لبن

الصوص:

نصف كوب سكر

6 ملعقة كبيرة زبدة

ثلث كوب ماء

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

طريقة التحضير:

* اخلطى الزبدة مع السكر فى العجان، حتى يصبح القوام كريمى

* اخلطى البيض مع الفانيليا ثم يضاف الى الزبدة والسكر

* اخلطى الدقيق مع البيكنج بودر والقرفة، مع رشة الملح جيدا

* ضيفى الخليط الجاف تدريجيا الى العجان، حتى تتجانس المكونات تماما

* ضيفى اللبن الى العجان، ويخلط حتى تتجانس كل مكونات العجين

* ارفعى الخليط فى قالب الكيك، ويخبز على الرف المتوسط فى الفرن

* يخبز على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة، بدون فتح الفرن تماما؛ حتى لا تهبط الكيكة

* بعد 30 دقيقة يفتح الفرن، ويتم التحقق من تسوية الكيك تماما، بواسطة خلة اسنان

* اتركى الكيك فى الفرن لمدة 5 دقائق حتى ترتاح ثم ترفع وتوضع على سطح دافىء لمدة 5 دقائق اخرى مع تغطيتها.

* ضيفي الصوص على الكيك وتقدم باردة بالهنا.

طريقة تحضير الصوص

* ضعي السكر مع الزبدة على النار حتى يذوب السكر تماما

* ضيفى اليه الفانيلا والقرفة ثم ضعى الماء واتركيه حتى تحصلى على صوص كراميل ناعم.