جولات ميدانية لرؤساء المراكز والمدن لمتابعة تعريفة المواصلات بالوادي الجديد (صور)

تابع رؤساء المراكز ومباحث المرور ومسئولو مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، انتظام سير العمل بمواقف خطوط السير الداخلية والخارجية ومحطات الوقود، والإعلان عن التعريفة الجديدة بوضوح لمنع استغلال المواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.

متابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير

وشدد محافظ الوادى الجديد على رؤساء المراكز والقرى والوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، وخطوط السير، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة على الزجاج الأمامى والخلفى وفقًا للزيادات، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين على الفور.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجديدة للمواد البترولية.

متابعة تطبيق الأسعار الجديدة للتعريفة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتكثيف حملات المتابعة لجميع مواقف سيارات الأجرة بخطوط السير الداخلية والخارجية بمراكز المحافظة؛ لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للتعريفة عقب صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم.

وشدد المحافظ على المرور والمتابعة اليومية من رؤساء المراكز للتأكد من إعلان التسعيرة الجديدة بمحطات الوقود، والتزام كافة مواقف الأجرة بالتعريفة الجديدة والإعلان عنها بوضوح بكافة وسائل النقل، والتعامل بحسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة لمنع استغلال المواطنين.

كما أشار إلى تكثيف الحملات التي تقوم بها إدارة المرور وتوفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة لمتابعة انتظام العمل وعدم مخالفة خطوط السير والالتزام بالتعريفة الجديدة، بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

تأتي هذه الزيادة تزامنًا مع رفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لأسعار الوقود بدءًا من الجمعة 18 أكتوبر 2024، إذ ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر بزيادة 13.3%، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه للتر بزيادة 14.5%، فيما ارتفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه للتر بزيادة 17.4%.